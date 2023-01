Commissione inchiesta Covid | Speranza | “Pronto a rendere conto mie azioni | Italia ha fatto bene”

Il Fatto Quotidiano

... eventualità a cui, terminata l'il 5 gennaio, Lausch diede infine parere positivo. Segno ... LaSorveglianza della Camera ha chiesto di visionare i registri delle persone che hanno ...Come altro chiamare la proposta di legge numero 666 per l'istituzione di una 'parlamentare disulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989' se non una vigliaccata Non solo perché sa di vendetta , e le commissioni parlamentari viaggiano (o ... La proposta di una commissione d’inchiesta sulla violenza politica negli anni ’70-’89 sa di… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...FIRENZE – Un decreto di confisca di beni per 5 milioni di euro è stato emesso dal tribunale di Firenze nell’ambito dell’inchiesta Keu. Dopo il sequestro di un anno fa, è scattata la confisca per beni ...