Come si calcola l' Isee | ecco cos' è e come ottenerlo - GUIDA

PMI.it

... tassandoli al 15%oggi avviene per gli autonomi. Magari da affiancare ad una seconda aliquota ...expenditures' le deduzioni e le detrazioni che riducono la base imponibile sulla quale sil'......9%), +122,7 euro per la carne (+7,2%), +117,3 euro per la verdura (+11,8%) "il Codacons - ...effetto delle maggiori accise scattate sui carburanti a gennaio, che rischiano di far ... Tassa extra-profitti 2023: come si calcola il prelievo L’attuale Irpef non tratta allo stesso modo lavoratori dipendenti, pensionati e partite Iva. La differenza non sta nelle aliquote nominali, uguali per tutti, ma nelle detrazioni ...L'intervista di Interris.it alla dottoressa Daniela Fatarella, Direttrice generale di Save the Children Italia, sulla realtà e sui bisogni dei bambini nel mondo, con un approfondimento sulla situazion ...