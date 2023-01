Combinata nordica | Riiber cade nel finale | Lamparter ringrazia e vince gara-2 a Klingenthal Tre italiani a punti

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Johannesla Gundersen die completa un uno-due micidiale nel giro di poche ore in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di2022-2023. Il giovane austriaco, dopo essersi imposto nella mass start, ha avuto la meglio anche nella competizione con il format olimpico (salto da trampolino grande) portando a casa il terzo successo dell’inverno ed il sesto complessivo nel circuito maggiore. Il campione del mondo in carica si è aggiudicato il testa a testa con il norvegese Jarl Magnus, caduto alla penultima curva mentre si trovava in scia ain vista dello sprint decisivo. Il pettorale giallo si è dovuto quindi accontentare della piazza d’onore, che gli consente di mantenere la ...