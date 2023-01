Combinata nordica | doppietta austriaca in gara-1 a Klingenthal Vince Lamparter | 3° Riiber

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Johannesribadisce il suo ottimo periodo di forma dopo un avvio di stagione deludente e si impone nella prima competizione del weekend a, una prova mass start di 10 km (andata in scena ieri pomeriggio) seguita da un segmento di salto su trampolino grande valevole per la Coppa del Mondo di2022-2023. A conti fatti è stata proprio la seconda parte didisputata stamattina a fare la differenza, come di consueto d’altronde con questo format. Il giovane talento classe 2001 ha bissato il successo ottenuto nell’ultima mass start di Otepaa, centrando così la seconda affermazione individuale dell’inverno e la quinta complessiva in carriera nel circuito maggiore., 4° dopo il segmento di fondo, ha preceduto di 4.4 punti il compagno di squadra ...