Collegio Geometri di Benevento | Concorso per 1 Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 22 gennaio 2023) IldeiLaureati della Provincia diha pubblicato un Bando diper selezionare 1 Funzionario, in area C. La Figura Professionale verrà assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Se ti interessa lavorare nella Regione Campania e il tuo profilo corrisponde a quanto richiesto, l’articolo, presta attenzione agli Approfondimenti e Candidati. Posizioni Aperte.com fornisce quotidianamente nuove informazioni, consulta il sito anche domani. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario, area C - posizione economica ...