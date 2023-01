“CM Scommesse | Berardi e De Bruyne per un Terno da Urlo a Quota 25 – Le Nostre Scommesse”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) È un’onda di emozioni che si sta abbattendo su di noi! Due domeniche di fila in cui i gol sono arrivati all’ultimo respiro, come il magico colpo di testa di Tammy Abraham al Meazza (2-2 col Milan) e il fantastico tiro di Karim Benzema nella Supercoppa di Spagna. Ma non ci fermiamo qui! Arriviamo alla terza domenica con una partita che promette scintille: Monza-Sassuolo. Perché guardare questa partita? Per due motivi principali: 1) i brianzoli hanno giocato una partita dura contro la Juventus in Coppa Italia, persa solo per il bellissimo gol di Chiesa; 2) gli emiliani arrivano da una striscia di sconfitte e hanno segnato solo cinque gol in trasferta. Con queste premesse, chi potrebbe essere l’uomo del giorno a Monza? Perché non, il più forte e un rigorista? Un’altra idea strana arriva dalla Premier League: cosa sta succedendo a Manchester? Guardiola aveva ...