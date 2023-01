Clochard morto per strada a Milano | povertà e gelo fanno la sesta vittima in pochi giorni Croce Rossa | “Bisogna difendere i più fragili”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ancora unadellanelle strade delle grandi città italiane. Questa volta è successo a, nel sottopassaggio Mortirolo, nei pressi della stazione Centrale. Qui la notte scorsa, 22 gennaio, alcuni volontari, durante il loro classico giro per portare assistenza alle persone senza casa, hanno scoperto il cadavere di un. Si tratta di un uomo di 52 anni di origine senegalese,con tutta probabilità di freddo. Aveva provato a trovare riparo dalnel sottopasso Mortirolo, ma le temperature sotto lo zero registrate nella notte milanese non gli hanno dato scampo. Si tratta dellapersona morta in. Già altri dueerano morti pera ...

