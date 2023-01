tvsvizzera.it

Innella sola settimana dal 13 al 19 gennaio almeno 13.persone sono morte in ospedale in conseguenza del Covid, di cui 681 pazienti per problemi respiratori provocati direttamente dal virus e 11.L'Europa ama la MINI elettrica , scelta da oltre 27.clienti soltanto nel 2022: in particolare ... tra i Paesi con le migliori performance troviamo infatti gli Stati Uniti (29.504 unità) e la(... Cina: 13'000 morti per Covid in ospedale in una settimana (ANSA) - PECHINO, 22 GEN - In Cina nella sola settimana dal 13 al 19 gennaio almeno 13.000 persone sono morte in ospedale in conseguenza del Covid, di cui 681 pazienti per problemi respiratori provoca ...Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato un totale di 12.658 decessi legati al Covid negli ospedali tra il 13 e il 19 gennaio. Il bilancio ufficiale sale a 72.596 morti dall'8 dicembre, quando è ...