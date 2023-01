Ciclocross oggi | Coppa del Mondo Benidorm 2023 | orari | programma | tv | streaming | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Penultima tappa di2022-, in Spagna; quest’, 22 gennaio, si potrebbero decidere i nuovi titolati dell’iride di questa stagione, poco prima dei Mondiali di Hoogerheide (Olanda) di inizio febbraio. In chiave maschile presenti i tre tenori Mathieu van der Poel, Tom Pidcock e Wout Van Aert; attenzione a quest’ultimo, in forma strepitosa fino a poco prima dello stop di due settimane fa. Ma quella dipotrebbe essere una gara memorabile anche per Laurens Sweeck, in testa alla classifica generale e che, con la giusta concatenazione di eventi, potrebbe vincere ladelspegnendo i sogni di Michael Vanthourenhout. Stessa situazione anche per l’olandese Fem Van Empel, che ha visto il suo vantaggio ridursi nelle ultime settimane anche ...