Ciclocross | Coppa del Mondo 2023 | Fem van Empel vince a Benidorm Quarta Silvia Persico

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Fem vansi impone a. In Spagna, nella prova valida per la penultima tappa delladeldi2022-, l’olandese della Jumbo Visma stacca la connazionale Puck Pieterse nel finale e si va a prendere la settima vittoria in stagione. 52:47 il tempo al traguardo della classe 2002 van, che fa dunque 3” meglio rispetto a Pieterse. Terza a 13” l’altra olandese Shirin van Androoij, a completare una magnifica tripletta in casa Orange, mentre chiude inposizione un’ottima. L’italiana rimane con le migliori per gran parte di gara, ma poi molla nel giro finale e arriva con 21” di ritardo rispetto alla vetta. Quinta l’olandese Lucinda Brand a 53”. A chiudere la top ten ...