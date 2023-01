CIAO MASCHIO | PARTENZA DA RECORD PER IL TALK SHOW DI NUNZIA DE GIROLAMO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 22 gennaio 2023) Parte fortissima la terza edizione diconDe. 14% di share e quasi 900.000 telespettatori per la seconda serata di Rai1. Quella che vedeva ospiti Carlo Conti, Lele Adani e Giovanni Esposito è risultata essere la puntata più vista storia del programma, con un incremento di 5,3 punti dalla prima puntata in assoluto del. Interessanti sono i vari target d’ascolto del programma. Da segnalare particolarmente il 16,37% di share tra le spettatrici di sesso femminile e l’11,01% tra gli uomini. Bene anche i target 55-64 e 65+, che totalizzano rispettivamente il 15,09% di share il primo e il 19,83% il secondo. Appuntamento a sabato prossimo con la seconda puntata, in compagnia diDe, delle KarmaB e ...