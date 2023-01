Choc nella notte | poliziotto spara ad un giovane al temine di una lite Sul posto la scientifica

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e un ragazzo di 22 anni di Ancona (N. G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento in poi il caos: anche ...

La Stampa

... sottoe spaventata. La giovane ha ricordi confusi di quella notte: 'Posso avere solo dei flash, dei piccoli flash di quello che è successo'. Ma una cosa le è rimasta impressamente. ...Un uomo è mortoserata di sabato 21 gennaio in Valle di Susa dopo essere stato investito da un'auto a Venaus, ... 'Investita da una 91enne, l'anziana è sotto' L'incidente L' incidente è ... Russia, la proposta choc alla Duma: cancellare il premio Nobel Solženicyn dai programmi scolastici Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e un ragazzo di 22 anni di Ancona (N.G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento in poi il ...L'uomo si presentava nelle stanze delle pazienti, anche di prima mattina e, dopo qualche complimento, le molestava sessualmente ...