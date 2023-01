Choc a C’è posta per te | “Ora so che non resto incinta”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 22 gennaio 2023) Strano, ma vero e, soprattutto, tutto è accaduto nel corso della terza puntata di C’èper te di sabato 21 gennaio. Nello specifico, parliamo di una signora che, dopo 68 anni, decide di cercare una sua vecchia fiamma, ormai consapevole del fatto che, ora, non resterebbe. Ecco in che modo e cosa è successo. Marianna e quel bacio mai dato perché poteva ‘rimanere’ A distanza di 68 anni da quel bacio mancato, Marianna si dice pronta per poterlo vivere per la prima volta con il ‘suo’ Francesco. Una vicenda che si è svolta a Cerignola, nel 1953, quando la donna aveva solo 13 anni e viveva in campagna con la sua famiglia. A un certo punto, la donna ha confessato che, fuori da scuola, c’era un ragazzo che la guardava, ma, poi, arriva il trasferimento a Milano e inizia a lavorare in una ditta. D’un tratto, conosce ...