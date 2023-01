La Gazzetta dello Sport

Kansas City- Jacksonville Jaguars 27 - 20 Ivincono, da pronostico. Ma con uno spavento gigantesco: Patrick Mahones, il super quarterback probabile Mvp, patisce una distorsione alla ...Il quarterback deicon 2:35 da giocare nel primo quarto ha sentito tutto il peso del ... che ha visto i Philadelphiasbarazzarsi per 38 - 7 dei New York Giants. Tra le due squadre si era ... Chiefs e Eagles partono alla grande. Mahomes vince anche acciaccato Potremmo quasi dire che questa prima tranche di partite abbia rimesso ordine, ma le vittorie di Chiefs ed Eagles non potrebbero essere più diverse: l’unica cosa che ci permette di ...Il quarterback di Kansas City si fa male a una caviglia poi torna in campo per guidare il successo su Jacksonville. Giants travolti a Philadelphia ...