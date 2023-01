Chiariello | “Caso Osimhen | il Napoli rischia al massimo una multa Vi spiego” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 22 gennaio 2023) Umbertonel suo editoriale a Campania Sport su Canale 21 ha parlato deled i rischi per ilin sede sportiva. Ecco il testo dell’editoriale di Umberto: “Ilchiude il girone d’andata con 50 punti su 57, cosa accaduta per quarta volta in assoluto in Serie A. Nei precedenti è finita che le altre a riuscirci avevano portato a casa il titolo. L’Inter sembra l’unica avversaria ancora rimasta a fronteggiare la corsa del, che ha vinto comodo a Salerno. E’ scomparsa la Juventus, a -28 punti dopo i 15 punti di penalizzazione. Ma cosa è accaduto alla Juve? “Voglio fare chiarezza. Nel diritto esiste il principio del ‘ne bis in idem’, ossia non si può processare lo stesso imputato due volte per lo stesso reato. La sentenza di ...