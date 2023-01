Chiari Brescia | tenta di attraversare i binari | 15enne muore travolto da un treno

IL GIORNO

commenta Tragedia nei pressi della stazione di), dove un 15enne è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. Il ragazzo avrebbe tentato di attraversare i binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito. ...Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. È accaduto questa sera poco distante dalla stazione di, nel Bresciano. Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano, ha tentato di attraversare i binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto ... Chiari, 15enne muore travolto dal treno mentre attraversa i binari Sembra abbia tentato di attraversare i binari proprio mentre stava arrivando il convoglio. L'incidente sotto gli occhi degli amici ...L'incidente in serata nei pressi della stazione: il ragazzino si trovava in compagnia di alcuni amici, che hanno dato subito l'allarme ...