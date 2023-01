Chiari Brescia | 15enne tenta di attraversare i binari | muore investito dal treno

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un ragazzo di 15 anni è stato travolto da unpoco lontano dalla stazione di, nelno, ed è morto sul colpo. La vittima, un minorenne di origini albanesi e residente poco distante dal luogo dell’incidente, sarebbe stato prima sfiorato, e poi urtato da un secondo. Con lui c’erano anche degli amici che dopo il violento impatto hanno chiamato i soccorsi. Secondo le testimonianze, ilavrebbe deciso di passare sopra i, mentre i coetanei hanno utilizzato il sottopassaggio. I soccorritori hanno provato a rianimare il ragazzo, ma l’impatto gli è stato fatale. Articolo in aggiornamento su Open Leggi anche: Milano, 17enneda undella metropolitana: grave in ospedale Giulia e Alessia Pisano ...

IL GIORNO

Un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un treno poco lontano dalla stazione di, nel bresciano, ed è morto sul colpo. La vittima, un minorenne di origini albanesi e residente poco distante dal luogo dell'incidente, sarebbe stato prima sfiorato, e poi urtato da un secondo ...Dramma nella serata di domenica 22 gennaio ain provincia di. Un giovane è stato investito sui binari da un treno non molto distante dalla stazione ferroviaria. Stando a quanto si apprende aveva solo 15 anni. Chiari, 15enne muore travolto dal treno mentre attraversa i binari BRESCIA Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. È accaduto questa sera poco distante dalla stazione di Chiari, nel Bresciano. Il giovanissimo, di origini a ...Aveva appena 15 anni il giovane che è stato travolto da un treno a Chiari (Brescia). Per lui non c'è stato nulla da fare.