Chi saranno i prossimi cento milionari? Bellingham | Enzo | Kvaratskhelia…

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-22 12:22:19 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: C.con firme come quelle di Mudryk, Antony, Tchouameni, Fofana o Darwin Núñez chiusa questa stagione, il calcio sta già cercando il suo prossimo grande trasferimento. Quali calciatorii protagonisti di un movimento da oltre 100 milioni in futuro? L’ultimo è stato Mudryk, con l’esterno ucraino che ha sostituito lo Shakhtar con il Chelsea a gennaio. Il prossimo…? Ci sono parecchi candidati. Stiamo parlando di calciatori come Jude, Josko Gvardiol,Fernández… giovani talenti che si stanno già distinguendo in tornei importanti come la Coppa del Mondo. O altri più veterani come Harry Kane, sempre nelle voci di mercato. Tutti, però, devono evitare la ‘maledizione dei trasferimenti da oltre 100 milioni di ...