Chi era Carla Brunelli | moglie di Marino Bartoletti morta in un tragico incidente? I due hanno avuto figli?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 22 gennaio 2023)è un padre nobile del giornalismo italiano. Nato a Forlì nel gennaio del 1949,ha iniziato appena 19enne a collaborare col Resto del Carlino, per poi passare allo storico Guerino Sportivo nel 1971 (entrambi giornali con sede a Bologna – il Guerin fu in seguito da lui diretto in più occasioni). Laureato in Giurisprudenza,ha collaborato e/o diretto molteplici realtà importantissime del giornalismo tricolore: oltre le già citate, ha scritto – giusto per citare alcune realtà legate al mondo dello sport – per Autosprint, Motosprint, Calcio 2000 (di cui è stato fondatore), Goal e Solocalcio. Importanti le sue collaborazioni in radio e in TV, tanto in Rai quanto in Mediaset: appassionato di musica, ha condotto su Radio 2 un programma interamente dedicato a Sanremo (Ciao Ciao ...