AGI - Agenzia Italia

Gli amici mi sono stati vicini, altri meno amici non si sono fatti vivi, ma di quellise ne ... Quando, tempo fa, dissi che la riconoscenza nonproprio il forte della Rai ero un pò arrabbiato. ...Incidente mortale a Massafra . Tre ragazzi sono morti sul colpo, dopo essersi schiantati con l'auto contro un muretto di cemento. Un quarto, giovanissimo anche lui, chein macchina con loro è in gravi condizioni all'ospedale di Taranto. Erano a bordo di una Opel Corsa. L'impatto è stato violentissimo. Tra le vittime anche una tredicenne . Ryanair, allarme bomba ... Chi era Bongiorno: l'imprenditore che si ribellò al racket Incidente mortale a Cagli, muore autista di un camion Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la nuova statale Flaminia, poco prima delle 9:30 di questa mattina, nel… Leggi ...Il maestro e quelle sue feste in cui incontravi Carla Fracci e le gemelle Kessler. Con Luchino Visconti c’era un rapporto viscerale, fatto di luci e ombre. Aveva iniziato con lui la carriera e in lui ...