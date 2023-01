La Gazzetta dello Sport

Principi di Danimarca. Uomini nati per il gol, danesi da esportazione con destinazione Serie A. Rasmus Winther Højlund - che sta facendo faville con l'Atalanta - è solo l'ultimo della lista. Prima da ...C'èriesce a stringere con il proprio amico a quattro zampe un rapporto davvero speciale, qualcosa di davvero fortissimo e imprescindibile. Proprio come il rapporto che di certo c'è tra un ... Chi dondola, chi ha i piedi spaiati, ma tutti fanno gol: la top ten dei bomber danesi in Italia Il video dell’anziano che porta al parco il suo cane e lo fa dondolare sull’altalena ha rapito il cuore di migliaia di utenti di Tik Tok. Solo chi possiede un cane sa quanto questo animale sia in grad ...Contenuta in Io Narciso Io (1977), Il Gioco del Cavallo a Dondolo è un piccolo e macabro gioiello firmato Roberto De Simone.