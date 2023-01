Che tempo che fa | puntata speciale venerdì 27 per la Shoah | ' Con noi Liliana Segre'

Il Post

" Magalli irriconoscibile, completamente cambiato ma fa piacere saperesta bene ", ha scritto ... Ci sono rimasto a vederlo così dopo tanto", ha scritto un altro spettatore social commentando ...Risate assicurate con Carlo Verdone . Ospite afa , l'attore romano ha regalato diversi sketch esilaranti dei suoi film e della sua vita. L'attorequest'anno celebra i suoi 45 anni di carriera, ha fatto divertire il pubblico e ... Le previsioni meteo per sabato 21 gennaio È una partita fantastica quella che va in onda all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Atalanta. La squadra di Gasperini passa subito in vantaggio al minuto numero 5' grazie ...22.40 - FINISCE QUI! JUVENTUS-ATALANTA 3-3: grande gara all'Allianz Stadium e nonostante la rimonta bianconera firmata nel primo tempo da Di Maria e Milik, nella ripresa arriva la risposta degli ospit ...