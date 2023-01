Che ruolo ha la plastica nella crisi energetica | le cose che ancora non sappiamo

Leggi su quifinanza

(Di domenica 22 gennaio 2023) Che il nostro rapporto collettivo con lasia malsano è stato ben documentato. È una relazione che diamo per scontata e dalla quale facciamo fatica ad andare avanti nonostante la sua natura spesso nociva. Lo studio sul legame trae energia I risultati pubblicati dal movimento globale Break Free From Plastic e dal Centro non governativo per il diritto ambientale internazionale (CIEL) mostrano le dinamiche in gioco e come l’uso di menolascerebbe più energia per riscaldare le case. Nel loro studio “L’inverno sta arrivando: ladeve sparire” (Winter is coming: plastic has to go), CIEL e Break Free From Plastic, che conta oltre 1.900 ONG tra i suoi membri, affermano che la riduzione dellamonouso e degli imballaggi è un passo concreto che le istituzioni potrebbero ...