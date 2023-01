Cgia | “La mafia fattura 40 miliardi l’anno”

(Di domenica 22 gennaio 2023) ROMA – L’Italia registra una ‘economia criminale’ che in massima parte è gestita dalle organizzazioni mafiose e conta un volume d’affari annuo stimato in 40di euro, pari a oltre il 2% del nostro Pil. Lo sottolinea l’Ufficio studi delladefinendo l’impatto riconducibile allaSpa che, a titolo puramente statistico, presenta in Italia un “giro d’affari” inferiore solo alto di Gse (Gestore dei Servizi Energetici), di Eni e di Enel. Sono dati, quelli relativi alle attività economiche criminali, che sono certamente sottostimati, in quanto – spiega l’associazione in una nota – “non siamo in grado di dimensionare anche i proventi ascrivibili all’infiltrazione di queste organizzazioni malavitose nell’economia legale”. Tuttavia, aggiunge la, “se a parole tutti siamo contro le ...

TGCOM

