Cessione Zaniolo | trovato il sostituto | Mourinho sceglie un top assoluto

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma: ecco che cosa sta succedendo in casa giallorossa. Con l'ormai probabilissima perdita verso la Premier League sponda Tottenham, la Roma ha necessità di investire il proprio capitale per un top che non lo faccia rimpiangere.

ROMA - La Roma è impegnata contro lo Spezia, Nicolò Zaniolo è nella Capitale aspettando novità sul mercato. Il general manager della Roma Tiago Pinto ha commentato la situazione dell'attaccante in uscita ai microfoni di Dazn. Roma, Deulofeu il prescelto per sostituire Zaniolo. Inter, serve una grossa cessione in estate: Dumfries il candidato. Calciomercato Roma, Zaniolo 'non si fa convocare'. Verso la cessione. Il muro per Frattesi e il rinnovo di Smalling: le altre spine in casa a Roma. A tormentare Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato non c'è solo il caso Zaniolo e l'immobilismo sulle trattative.