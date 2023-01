C' è posta per te | un padre cerca di ricucire il rapporto con le figlie | “Potete anche chiamarmi solo Pasquale”

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 22 gennaio 2023) Crescono gli ascolti per C'èper te che, nonostante sia un format giunto alla 26esima edizione, non smette di emozionare il pubblico televisivo. Nella terza puntata stagionale il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha ottenuto un ascolto di 5.036.000 telespettatori pari ad uno share del 31,10% superando, ancora una volta, la concorrenza di Carlo Conti che, con il suo Tali e quali in onda su Rai 1, si ferma a 3.523.000 per uno share del 20,50%, in linea con le puntate precedenti.vuole riabbracciare ledopo 7 anni Tra le storie che hanno più emozionato nel corso della terza puntata, andata in onda sabato 21 gennaio, c'è quella di, un papà separato che non vede leda più di 7 anni. L'uomo dopo 9 anni di matrimonio scopre che la moglie ha una relazione ...