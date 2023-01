C' è Posta per Te | Stefano De Martino è tra gli ospiti | ma il silenzio social di Belen Rodriguez fa pensare | è crisi?

La performance di Rai1 però non è bastatasuperare Maria De Filippi, sempre più regina del sabato sera (a Sanremo fanno gli scongiuri) che su Canale5 con C'èTe, dalle 21:28 alle 00:39, ...Sono tornati gli over a C'èTe . Ieri sera Marianna ha chiesto aiuto a Mariaritrovare il suo primo amore, Francesco . Marianna ritrova Francesco dopo 68 anni. La signora ha spiegato come mai ha rifiutato i baci ...«L’unico inconveniente per l’IA è che non è esattamente capace di darsi fini propri, come del resto gli animali, prerogativa esclusiva dell’essere umano. Questo scenario pone dunque la questione ...Multe a raffica per queste categorie di veicoli (Solomotori.it) A volte non siamo sempre sicuri di avere tutto in regola nella nostra auto. In effetti le regole legate alla circolazione dei mezzi sull ...