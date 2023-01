C' è Posta Per Te | nuora sul suocero | «Minacciata con catena e taglierino»

Today.it

A rimarcare il primato è la stessa Lega Serie A che, sui suoi canali social,il messaggio di congratulazioniil tecnico toscano e scrive: Luciano Spalletti (276) è il tecnico con più ...Non c'è sabato sera che si rispetti senza una nuova attesissima puntata di C'èTe . La terza andata in onda il 21 gennaio 2023 è stata, come sempre, intensa e ricca di emozioni. E sì, una lacrimuccia stavafar capolino anche sul volto di Stefano De Martino , ospite ... C'è Posta per Te, terza puntata: Stefano De Martino, tutti gli ospiti e le storie C'è posta per Te, torna stasera in tv, per la terza puntata, lo show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.30. Nuove storie d’amore e di famiglia in… Leggi ...21 gennaio 2023, ore 18:04 Brutte notizie per il nuovo anno : Il Ford Works Council richiede ai dipendenti di avere un "anno decisionale". Foto: ...