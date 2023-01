C’è Posta per Te | Marianna ritrova Francesco dopo 68 anni | “Non è vedovo? Che fregatura!”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’èper Te. Una delle storie che ha appassionato maggiormente i telespettatori è quella riguardante, signora pugliese di 84ha scritto alla redazione del programma perre, suo primo amore. L’uomo l’aveva corteggiata a lungo, donandole anche una spilla prima di partire per il militare. Nel frattempo peròha deciso di sposare un altro, con il quale ha avuto cinque figli., vedova da qualche anno, ha raccontato di non aver mai dimenticato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e?Per Te (@ceperteufficiale) I ...

Today.it

C'èper te, Chiara ha perso il marito quattro anni fa: la sorpresa dei figli Nella puntata di C'èper te andata in onda sabato 21 gennaio, si è parlato della storia di Chiara , che ha ...C'èper te, Marianna e Francesco non si vedono da anni Maria De Filippi ha raccontato le circostanze nelle quali Marianna e Francesco si sono innamorati: 'Lui prova a baciarlo e lei scappa. La ... C’è Posta per Te, un momento speciale per Marianna in cerca del suo primo amore