C' è posta per te | Maria De Filippi si commuove in studio per la storia di Enza

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nella terza puntata di C'èper te tante le emozioni raccontate che hanno fatto emozionare il pubblico a casa, ma questa volta anche la conduttrice ha trattenuto a stento le lacrime.De, infatti, è apparsa visibilmente commossa durante il racconto delladi. Massimo Ranieri è la sorpresa perChiara, Fabrizio e Angela, tre fratelli, scrivono al programma per fare una sorpresa alla loro mammache da quattro anni ha perso suo marito stroncato da un tumore. I figli hanno il rimpianto di non aver compreso il dolore della mamma mentre il loro papà stava per morire., in quel momento, stava perdendo la persona di cui si era innamorata sin da quando aveva 16 anni, ma nonostante tutto continuava a portare avanti la ...