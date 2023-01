C’è Posta per te | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuovadi C’èper te, il talk show dei sentimenti in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni. Se non hai avuto la possibilità diladi ieri non ti preoccupare, ti spieghiamo in pochi minutiriladi C’èper te del 21 Gennaio in televisione e in streaming. Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito.ladi C’èper te del 21 Gennaio Ladi C’èper te viene trasmessa sia in TV che in streaming. ...