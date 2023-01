CdS – Calciomercato in diretta | tutte le trattative di mercato di oggi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-19 16:52:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didel CdS: 22:45 Ghoulam, c’è “vita” anche da svincolato: ecco l’Angers Il laterale algerino Faouzi Ghoulam, svincolatosi dal Napoli e reduce da alcuni pesanti infortuni al ginocchio, è pronto a ripartire dalla Ligue 1: dopo la corte del St. Etienne, è l’Angers la prossima squadra dell’ex azzurro, che nelle ultime settimane si era allenato con il club francese per mantenere lo stato di forma e che alla fine è stato “premiato” con un’offerta di ingaggio. 22:40 Affondo Salernitana per Henry e Abou Cissé La Salernitana, dopo la retromarcia su Nicola, torna attivissima sul. Due gli obiettivi del ds De Sanctis: un attaccante, Henry del Verona, e un difensore, il senegalese Abou Cissé, protagonista al Mondiale in ...