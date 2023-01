ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", èla festa: ...A centrocampo Mallamo, Kragl e Fofana mentre in avanti il tridente offensivo composto da, Perez e Balde.AVELLINO - Tra i pali Marcone, sulla fascia sinistra Tito e a destra Ricciardi con ... Catania, è qui la festa: poker al Licata e la Serie C è a un passo Primo tempo 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo senza concedere nessun recupero 34' Accorcia le distanze il Licata con Saito che raccoglie ...L'Ortigia batte in trasferta il Posillipo per 7-9 nell'ultima giornata di andata di A1 di pallanuoto maschile e vira al terzo posto. Bene Telimar e Catania.