Caso plusvalenze | Roma e Milan potrebbero potrebbero essere coinvolte

La Gazzetta dello Sport

13 La Juve , ma non solo. Ilè un possibile terremoto per il calcio italiano e fa preoccupare anche altri club . La lettura delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello federale ha penalizzato di ...Quando il calciatore si avvicina alla scadenza del contratto , il suo costo a bilancio si avvicina allo 0, aumentando la plusvalenza indi cessione ad altro club. Il significato di... Plusvalenze: stangata sulla Juve, 15 punti di penalizzazione L'UEFA potrebbe escludere la Juve dalle coppe europee per antisportività: inoltre il fair play è a rischio in caso di prove. Juve, coppe europee a rischio dopo la penalizzazione. Il caso plusvalenze è ...Dopo la penalizzazione della Juventus, l’inchiesta potrebbe raggiungere le squadre coinvolte negli scambi incriminati Secondo quanto riporta Open, il caso plusvalenze potrebbe allargarsi anche alle sq ...