Caso plusvalenze | Aurelio De Laurentiis sereno per l’affare Victor Osimhen | cosa emerge dalle intercettazioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilche ha portato la Juventus ad avere una penalizzazione in classifica potrebbe portare ad ulteriori pene per alcune squadre di Serie A. Come riportato dal portale Calciomercato.it, non sono ancora terminate le indagini della Procura di Napoli riguardanti. Ad oggi, comunque, il Napoli è, infatti, non L'articolo

Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ai microfoni di Dazn nel prepartita di Juventus - Atalanta in merito al - 15 inflitto ai bianconeri per il. [[......ilsarà chiuso dopo il ricorso del club bianconero, anche se si vocifera che la società bianconera avrebbe messo in piedi un vero e proprio sistema strutturato, in cui le presunte..."I 50mln per Osimhen sono stati realmente spesi, il valore dei ragazzi della Primavera e di Karnezis non si può stabilire".Maurizio Scanavino parla del caso plusvalenze della Juve. "Riteniamo questa sentenza assolutamente ingiusta ed iniqua. Aspettiamo le motivazioni che ...