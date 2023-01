Caso Omerovic | altri due poliziotti indagati | l’accusa per loro è di depistaggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le indagini che riguardano la vicenda di Hasibsembrano ancora ben lontane da essere chiuse. Si tratta delrelativo al giovane 36enne sordomuto che a causa di una caduta dalla finestra della sua camera in via Gerolamo Aleandro a Primavalle, il 25 luglio scorso, è finito in coma.due agenti iscritti nel registro degliUna caduta che sarebbe avvenuta mentre in casa c’erano agenti di Polizia intervenuti a svolgere accertamenti. Ed è su diversiche presero parte al blitz la Procura della Repubblica di Roma ora sta rivolgendo le sue attenzioni. Dopo aver già inscritto nel registro degli4 agenti, ora stessa sorte è stata riservata addue, L.B. e A. C. , per i quali l’ipotesi di reato è quella ...