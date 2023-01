Caso Matteo Messina Denaro | parla la figlia Lorenza Alagna | «Non ho mai rinnegato mio padre»

Vanity Fair Italia

E soprattutto con la loro diffusione, specie nelriguardino 'persone completamente estranee' ... quello sulle intercettazioni, cominciato con l'arresto diMessina Denaro. E rinfocolato ...Dopo lo storico arresto diMessina Denaro, Massimo Giletti torna ad intervistare in ... interrogativi e nuove rivelazioni sulche ha fatto discutere l'intero Paese. In studio anche Sandra ... Caso Matteo Messina Denaro, parla Rosa Leone, ex compagna di Andrea Bonafede: «L’ho lasciato appena ho saputo» A quasi una settimana dall'arresto di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, figlia naturale del boss di Cosa Nostra, è stata al centro dell'attenzione dei media per capire in che maniera si sarebbe ...Dietro il ritrovamento di uno dei covi di Matteo Messina Denaro, dentro in quale gli inquirenti potrebbero trovare prove decisive nella lotta alla mafia, c'è un cittadino. Un ...