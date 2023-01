Caso Juventus | ora rischiano anche i club “partner”

(Di domenica 22 gennaio 2023)– Ilplusvalenze apre spiragli preoccupanti per il calcio italiano. La lettura delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’Appello federale ha penalizzato ladi 15 punti – come spiegato ieri da Calcio e Finanza – sarà determinante per il ricorso già annunciato dalla società al Collegio di Garanzia dello L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...sui social Dopo la sentenza delJuve, il Procuratore Federale Chiné è stato preso di mira dai tifosi bianconeri sui social. Come riportato dal Corriere dello Sport, i supporters della...Nella Roma non convocato Zaniolo al centro di un vero e proprio. Napoli senza Kvaratskhelia ... squadra per squadra FIORENTINA - TORINO LIVE ATALANTA (19giornata:- Atalanta) ZAPATA : ...Nel caso ravvisasse errori nell’applicazione delle norme, per esempio». Come la combinata applicazione degli articoli 4 e 31 del codice di giustizia sportiva, che sembrano alla base della ...Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato della squadra e del match di questa sera contro la Juventus nel corso di un’intervista ... si abbassano e ti lasciano giocare. Non a caso ...