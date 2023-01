Carlo Alvino | ”Napoli nessuna penalizzazione | stampa italiana di basso livello”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 22 gennaio 2023)commenta l’articolo di Repubblica sul rischio penalizzazioni per ilin merito all’affare Osimhen. “Ilnon rischia penalizzazioni: ildel giornalismo sportivo italiano è” lo afferma con vigore, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, in un’intervista a Kiss Kiss. In risposta all’articolo del quotidiano Repubblica su un possibile rischio diper ilsottolinea che non c’è nulla di vero in queste voci e che ildel giornalismo sportivo italiano è spessoe dipende dalle squadre del Nord. “Assolutamente no: ilnon rischia ...