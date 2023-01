Cara Littizzetto | scaricare sull’insegnante la colpa dell’aggressione significa insegnare ai ragazzi che tutto è lecito Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 gennaio 2023) Inviato da Nina La Rosa - Leggo oggi online il commento della famosa comica in merito alla vicenda della prof impallinata dagli studenti in classe, con il discutibile messaggio che emerge tra le righe "la prof se l'è cercata perché probabilmente non era empatica / simpatica con gli studenti" , con invito finale a porsi l'interrogativo di aver fatto la scelta professionale giusta in caso di difficoltà di gestione delle classi. Puntualizzo che chi scrive insegna da quasi 25 anni. L'articolo .