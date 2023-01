(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI -impattano e non vanno oltre un pareggio nella 19 giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Al Brianteo finisce 1-1 con la rete ospite dinella prima frazione di gioco e quella locale dinella ripresa: si tratta del quinto risultato utile di fila per la squadra di Palladino, che sale a 22 punti in classifica, mentre gli uomini di Dionisi tornano a smuovere la loro situazione dopo quattro ko consecutivi, salendo a quota 17 a +8 sulla zona retrocessione. La prima grande occasione del match è per i padroni di casa dopo nove minuti dal fischio, conche viene liberato al tiro da un tacco di Petagna, ma Erlic è provvidenziale a murare la conclusione dell'attaccante biancorosso. Al 13', sul fronte opposto, sono invece gli emiliani a colpire alla prima ...

AGI - Agenzia Italia

La prima grande occasione del match è per i padroni di casa dopo nove minuti dal fischio, conche viene liberato al tiro da un tacco di Petagna, ma Erlic è provvidenziale a murare la ...il Monza al 60' con un tiro di destro dalla sinistra di Gianluca(pregevole) che manda il pallone nell'angolino in basso. Merita una citazione anche la splendida traversa piena ... Caprari risponde a Ferrari, 1-1 tra Monza e Sassuolo Un pareggio dolce amaro che non cambia la situazione di classifica e non mette la parola fine alla crisi neroverde. Monza-Sassuolo termina 1-1, al gol di Ferrari risponde Caprari. Intervistato da Dazn ...