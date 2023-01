Capodanno Cinese | il 2023 è l’Anno del Coniglio | oroscopo | riti e leggende

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilè sicuramente uno degli eventi più attesi e importanti per i cinesi. Una ricorrenza che si celebra in Cina, ma anche in molti altri paesi dell’Estremo Oriente come Corea, Mongolia, Singapore, Malesia, Nepal, Bhutan, Vietnam e Giappone. La sua cadenza varia a seconda degli anni e nelsi celebra il 22 gennaio. Quello che inizia èdelche porta con sé il suo. A differenza delcelebrato in Italia e in molti altri paesi del mondo, ilha una data che varia. Si tratta della definizione occidentale di quella che in Cina è la Festa di Primavera e può cadere tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. La spiegazione è che il calendario ...

2023: le collezioni make up e skincare in edizione limitata Il 22 gennaio 2023 si festeggia l'inizio dell'anno del Coniglio: anche i beauty brand celebrano ildi ...Nuovo look anche per un altro best seller, l Ultimune Power Infusing Concentrate di Shiseido , che per l occasione è stato ridisegnato dall artistaChen Fenwan . Su uno sfondo multicolore, un ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Università e istituto ’Confucio’ nonostante il maltempo non hanno rinunciato all’apertura dei festeggiamenti. Oggi altri appuntamenti ...