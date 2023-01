Capodanno Cinese | cosa aspettarsi dall’Anno del Coniglio

Leggi su amica

(Di domenica 22 gennaio 2023) La prima luna nuova dell’anno sancisce ufficialmente la data del2023 secondo il calendario lunare. Oggi, domenica 22 gennaio 2023, è il primo giorno dell’Anno del, quarto dei dodici segni zodiacali che caratterizzano l’oroscopodall’anno deld’Acqua? Secondo la tradizione, gli eventi rispecchiano l’animo dell’animale-simbolo. Creatura gentile, tranquilla è tradizionalmente fortunata, ilè un simbolo di serenità e pace. Non certo un invito a vivere passivamente gli eventi: il2023 è, anzi, il momento giusto per agire e non perdersi d’animo. Attenzione, però, anche a non lasciarsi travolgere dalla superficialità, dalla malinconia e ...