Capodanno cinese 2023 | sarà l’anno del Coniglio d’Acqua | cosa significa e cosa aspettarsi

Leggi su screenworld

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ildarà il via aldel: mentredella tigre (2021) è stato visto come un periodo contrassegnato dall’azione e anche dall’impulso, il segno deldovrebbe inaugurare un periodo più mite, incentrato sull’auto-riflessione, ha dichiarato a NBC News Jonathan H. X. Lee, professore di studi asiatici e asiatico-americani presso la San Francisco State University. Illunare, celebrato principalmente dalle diaspore cinesi e da altre culture dell’Asia orientale, oltre che dai vietnamiti, inizierà domenica, dando il via a 15 giorni di festeggiamenti e usanze. “C’è una grande possibilità di prosperità e benessere, e di pace, in realtà“, ha detto Lee, la cui ricerca si concentra sulle ...