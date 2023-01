ilGiornale.it

La Schlein ha offerto la sua visione sulla direzione che dovrebbe prendere il partito: 'Non è fondamentale cambiarese nonfacce, metodo e se non c'è una visione comprensibile. Serve ...E se le loro divisioni sono nuovamente divampate suldel partito - fa notare qualcuno - chissà come si comporteranno sui temi politici più consistenti. In effetti, l'aggettivo " surreale " ... "Cambiamo nome", "Non se ne parla". Pd diviso pure sul "Padel" Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd: "Se avrò l'onore di essere la guida di questa comunità, rinnoverò il metodo di selezione della classe dirigente del partito" ...Nel Pd c'è chi vuole cambiare nome al partito. Orlando e Schlein favorevoli, Bonaccini frena e parla di "discussioni surreali". Pure il rebranding diventa un caso al Nazareno ...