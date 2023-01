Cambi climatici a Napoli e Salerno | cosa succede oggi?

(Di domenica 22 gennaio 2023) Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo!Il clima aè piovoso. Si verificano leggeri acquazzoni con una temperatura media di 9.04°C, minimo di 4.84°C e massimo di 9.69°C. L'umidità è pari al 68% e la velocità del vento è 3.95km/h con una copertura nuvolosa del 88%.il clima aè piovoso e leggermente umido, con temperature medie di 9.04°C. Sebbene le acquazzoni rendano difficile l'uscita all'aperto, ci sono comunque diverse cose che si possono fare al chiuso. Ad esempio, un giro in biblioteca per leggere un buon libro o anche semplicemente guardare la TV o intraprendere qualche progetto fai-da-te sono delle attività ...

