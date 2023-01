Calvanico | cade albero sulla strada provinciale 24B

Leggi su zon

(Di domenica 22 gennaio 2023) Alungo la24B unha ceduto, probabilmente a causa dell’insistere delle precipitazioni di pioggia e neve, finendocarreggiata e staccandosi dalla parete. A causa della pericolosità della situazione prontamente è scattato un intervento sul posto per la rimozione e messa in sicurezza del percorso. Le operazioni di messa in sicurezza Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Mercato San Severino, i quali, coadiuvati dal gruppo ambientale “rangers” hanno rimosso l’arbusto e rapidamente ripristinato una condizione di sicurezza idonea per la viabilità del tracciato. Segui ZON.IT su Google News.