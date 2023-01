California | spari durante festa Capodanno lunare molte vittime

(Di domenica 22 gennaio 2023) Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria a Monterey Park, in, avvenutale celebrazioni per il. Lo riferiscono i media Usa. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un fe ... sul sito.

Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria a Monterey Park, in, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare cinese. Lo riferiscono diversi media Usa. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un festival di due ...