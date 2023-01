California | sparatoria durante il Capodanno cinese | “Ci sono vittime”

(Di domenica 22 gennaio 2023) La festa per ilnegli Stati Uniti si macchia di sangue. Diverse persone sarebbero state uccisele celebrazioni a Monterey Park, in. A riferirlodiversi media degli Stati Uniti. Gli spariavvenutiun festival di due giorni, uno dei più grandi della regione, dove erano radunate decine di L'articolo proviene da Inews24.it.

Adnkronos

Sono dieci le persone sono morte nellaavvenuta a Monterey Park, vicino Los Angeles, in, durante le celebrazioni del capodanno lunare . Lo ha detto la polizia nel corso di una conferenza stampa. Altre dieci persone ......ha detto che crede che lasia avvenuta in una discoteca. Sabato è stato l'inizio del festival di due giorni, che è uno dei più grandi eventi del capodanno lunare nel sud della. -... Usa, sparatoria a Monterey Park in California: almeno 9 morti La polizia in California sta reagendo a una sparatoria, avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare al luna park di Monterey Park, ...Monterey Park è una città nella contea di Los Angeles. (rappresentante) Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che nove ...