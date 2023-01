Corriere della Sera

Diverse persone sarebbero state uccise in unaa Monterey Park, in, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Lo riferiscono i media Usa. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un ...AGI - Diverse persone sarebbero state uccise in unaa Monterey Park, in, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un festival di due giorni, ... California, sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese: «Ci sono vittime» La polizia in California sta reagendo a una sparatoria, avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare al luna park di Monterey Park, nell’area di Los Angeles, in cui ci sarebbe finora un nume ...Sono diverse le vittime di una sparatoria andata in scena sabato notte a Monterey Park, nella contea di Los Angeles. Lo scrive il Los Angeles Times, che afferma di aver appreso dei morti intercettando ...